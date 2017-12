União volta a integrar o Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa

A Secretaria Municipal de Educação realizou nesta quarta-feira (20) o Seminário introdutório 2017 do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O evento teve objetivo de alfabetizar todas as crianças até 3° ano do Ensino Fundamental. Em 2016 o município não fez a adesão prejudicando o desenvolvimento da educação no nosso município, atingindo nota de apenas 3,5 numa escala de 0 a 10, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Agora com o Município sendo inserido no PNAIC, uma equipe de coordenadores da SEMEC já participou das formações específicas, e os professores do ciclo infantil receberão treinamento semanal para trabalhar de forma adequada na alfabetização dos alunos. Esses treinamentos favorecem a práxis diária dos professores fossem oficinas, que levam para a sala de aula conhecimentos adquiridos, colocando-os em prática através de um planejamento padronizado. "Seguindo todas as orientações não tem como o aluno não ser alfabetizado”, explica a Secretária Municipal de Educação, Prof. Ednalva Guimarães Freitas.

As escolas que aderiram ao Programa Novo Mais Educação também estarão organizando ações de formação, com ênfase em Língua Portuguesa e Matemática, como prevê o programa. O MEC oferecerá formação básica para os articuladores do Novo Mais Educação e disponibilizará material básico on-line nessas disciplinas para apoiar as escolas, sem prejuízo das opções de materiais e estratégias didáticas feitas pelas escolas e pelas redes de ensino.

Durante o seminário de introdução, realizado no Auditório do Sindicato Rural, houve palestra esclarecendo o que é o PNAIC, música ao vivo e dança realizada por alunos da rede municipal.

Ascom