U. E. Benedito Moura realizou passeio ciclístico no Dia do Estudante

A secretária municipal de Educação, Edinalva Freitas, esteve participando do 2º Passeio Ciclístico realizado pela Unidade Escolar Benedito Moura, em União. O passeio contou com a presença de alunos, pais de alunos e professores. O percurso começou na própria escola e percorreu as ruas: São Paulo, São José, Rua da Pedreira e Avenida João Osório.

“O passeio foi uma comemoração também ao Dia do Estudante, que foi comemorado na sexta-feira. Recebi com muita gratidão o convite e aproveitei para pedalar junto aos alunos. Foi uma simples homenagem que nos lembrou a importância de buscar manter hábitos saudáveis também”, destacou.

Ascom