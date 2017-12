SEMEC realiza reunião com servidores e avalia ano letivo de 2017

Na manhã desta quarta-feira (13), a Secretaria Municipal de Educação sediou mais um encontro com servidores da Educação do município de União. A reunião que foi comandada pela secretária, Edinalva Freitas, contou com a presença de dezenas de pessoas.



De acordo com Edinalva, o grande objetivo do encontro foi avaliar os trabalhos realizados no ano de 2017. “Aproveitamos o momento para esclarecer algumas dúvidas sobre este processo em que a prefeitura está adequando o funcionalismo à nova lei. Avaliamos juntos os progressos que conseguimos ao longo destes meses e já estamos pensando em 2018, em conseguir avançar ainda mais”, explicou a secretária.

Ascom