SEMEC realiza encontro com diretores da rede municipal de ensino

Na manhã desta segunda-feira (31), a Secretaria Municipal de Educação de União realizou encontro com todos os diretores de escolas da rede municipal de ensino. O encontro foi realizado no auditório do campus da UESPI do município e contou com a presença da secretária de Educação, Edinalva Freitas.



“Estamos nos reunindo para dialogar e planejar um 2º semestre mais organizado. Mudamos a data do início das aulas para o dia 07 e vamos estudar uma maneira de repor estes 4 dias, por conta da posse dos professores aprovados no concurso de 2015. Tivemos um primeiro semestre com alguns 'atropelos', mas estamos nos organizando para ter um segundo semestre muito melhor”, explicou a secretária.

De acordo com Edinalva, o objetivo da Secretaria é planejar o futuro e focar na melhoria da qualidade da educação. “Estamos apresentando aos diretores a questão do IDEB, que é uma preocupação também do nosso prefeito. Temos uma equipe de Teresina dando um apoio e realizando formação com gestores e supervisores e isso tem sido de fundamental importância, tenho certeza que teremos bons resultados”, frisou.

Ascom