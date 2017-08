SEMASC realizou entrega 14 kits de enxovais em David Caldas

Foi realizada na última quinta-feira (27) a entrega de 14 kits de enxovais para gestantes da região de David Caldas. A entrega aconteceu na U. E. Antonio Medeiros Filho e foi realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em parceria com as equipes de Saúde da Família e NASF. O evento foi acompanhado pela secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Martina Costa e pela equipe do CRAS I.



Durante a entrega dos enxovais, as futuras mamães participaram de uma conversa e receberam informações e esclarecimentos. “Estamos indo as comunidades e além de levar os benefícios eventuais, estamos promovendo conversas, palestras e mostrando a elas de forma dinâmica quais são os seus direitos como cidadãos e cidadãs. Tem sido de grande importância a parceria que estamos tendo com os profissionais da Saúde no desempenho destas atividades”, explicou a secretária.

SOBRE O KIT

O kit enxoval é um benefício eventual de natalidade, assegurado pelo artigo 22 da Lei número 8.742, da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Para ter acesso ao kit enxoval é necessário que a gestante faça o pré-natal, seja beneficiária do Bolsa Família e frequente os grupos de acompanhamento do Cras.

Ascom