SEMASC realiza projeto social com famílias do Residencial Santa Helena

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) iniciou na tarde desta terça-feira (03), em parceria com a empresa Vila Nova e Caixa Econômica uma nova etapa junto às famílias do Residencial Santa Helena. Trata-se de um projeto voltado para o desenvolvimento social das famílias beneficiárias.



Durante a execução do projeto serão abordados diversos assuntos, entre eles: a convivência comunitária, cidadania, uso adequado do lixo, entre outros. “Estamos aqui com a equipe da SEMASC, pois a prefeitura quer estar perto e ouvir os anseios dos moradores. É de nosso interesse discutir coletivamente propostas para o melhor desenvolvimento do Residencial e, junto com as famílias sei que alcançaremos bons resultados”, explicou a secretária, Martina Cavalcante.

Ascom