SEMASC realiza evento de Natal e destaca ações realizadas em 2017

A AABB de União esteve lotada na manhã da última sexta-feira (15), quando foi realizado um evento especial de Natal para crianças e famílias atendidas por programas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC). O evento recebeu a presença do prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; do vice-prefeito, Lauro Nery e outras autoridades do município.

De acordo com a secretária, Martina Cavalcante, o evento foi realizado com o intuito de comemorar e mostrar todas as ações realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Bolsa Família, PAIF e outros programas sociais. “Aproveitamos este momento para falar ainda do natal, fazer uma reflexão sobre as nossas ações e mostrar que dentro de 1 ano já conseguimos transformar a realidade de muitas pessoas aqui no município”, destacou.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, destacou o apoio que vem dando as ações realizadas pela SEMASC. “Sempre deixei claro que os programas que temos na cidade, a secretaria entra e a prefeitura entra do lado. Por isso esta parceria vem dando certo e continuaremos trabalhando juntos para que continue dando frutos. Estou feliz com a presença de todos e de já desejo um natal e fim de ano com muita saúde e paz”, frisou.

O vice-prefeito, Lauro Nery, também destacou o trabalho da ação social. “É muito importante esse trabalho que a SEMASC vem realizado aqui em nosso município. Sabemos que a secretária é uma pessoa do coração enorme e por isso estamos vendo aqui esse sorriso lindo no rosto das nossas crianças”, disse.

Durante o evento, a secretária Martina Cavalcante aproveitou para agradecer a parceria com as demais secretarias municipais e anunciou planos para 2018. “Não podemos deixar de destacar a parceria com a prefeitura e com as outras secretarias que foram fundamentais para o nosso trabalho. Temos muitos projetos para 2018 e vamos atuar mais ainda com grupos de prevenção, já temos com gestantes, idosos, mas queremos expandir ainda mais e atuar mais na zona rural”, pontuou.

Ascom