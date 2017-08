Semasc realiza entrega de kits de enxoval para gestantes atendidas pelo CRAS

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), realizou a entrega de diversos kits de enxovais às gestantes de baixa renda do município, acompanhadas pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

A secretária Martina Costa esteve presente no evento e informou que o kit enxoval é um benefício eventual de natalidade, assegurado pelo artigo 22 da Lei número 8.742, da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). “Hoje participaram 20 pessoas, sendo que 15 delas estão no final da gestação e as outras 5 vão continuar tendo o acompanhamento”, destacou.

Durante o evento, as participantes participaram de palestras e orientações sobre os cuidados antes e depois da gravidez. Ao final do encontro, um delicioso lanche também foi servido. “Este trabalho é fruto de uma parceria também com a Saúde que oferece mensalmente as equipes que realizam as palestras e orientações”, explicou a secretária.

SOBRE OS KITS

Para ter acesso ao kit enxoval é necessário que a gestante faça o pré-natal, seja beneficiária do Bolsa Família e frequente os grupos de acompanhamento do Cras.

Ascom