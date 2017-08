SEMASC realiza entrega de kits de construção para famílias carentes

Na tarde de hoje a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) esteve visitando e realizando entrega de kits de construção para algumas famílias carentes na zona urbana de União. O prefeito, Dr. Paulo Henrique, e a secretária, Martina Costa, acompanharam as entregas.



Na etapa de entregas realizada hoje, foram beneficiadas: Maria de Fátima Rocha, residente na Rua Benedito Moura (Bairro São Judas); Raimundo Braz, residente no Loteamento Pierote e Maria Alves Costa Sousa, residente na Rua Santa Helena (Bairro São Judas).

“Os kits fazem parte dos Benefícios Eventuais que a Assistência Social garante aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Fizemos o cadastramento de algumas famílias, através dos CRAS e constatamos esta necessidade. Agora estamos visitando, realizando a entrega deste kit que é uma ajuda para garantir uma moradia mais digna e também conversando com essas famílias, explicando sobre os direitos que cada cidadão tem”, destacou a secretária Martina Costa.

Para Maria Alves, o benefício é de grande ajuda e veio na certa. “Há tempos eu tinha o desejo de melhorar a minha casa, pois no período da chuva sofremos muito. Outro dia mesmo eu estava comentando aqui sobre como iria fazer isso e agora veio essa ajuda que é muito bem vinda”, comentou.

BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Assegurando o cumprimento do artigo nº 22 da Lei Orgânica Federal 8.742/93, que estabelece que a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, a Prefeitura Municipal de União disponibiliza de benefícios eventuais, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC). Para ter acesso, o cidadão precisa dirigir-se aos Centros de Referencia em Assistência Social e buscar atendimento.

Ascom