SEMASC realiza entrega de 15 kits de enxovais na localidade Novo Nilo

Na manhã desta quinta-feira (27), em passagem por Novo Nilo, o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; a secretária de Saúde, Dra. Anne Costa e a secretária de Assistência Social e Cidadania, Martina Costa, acompanharam a entrega de 15 kits de enxoval para as futuras mamães da região. A entrega foi realizada pela equipe da SEMASC no Posto de Saúde da comunidade.



A secretária de Assistência Social e Cidadania, Martina Costa, explicou como tem sido realizadas as entregas. “Mais uma etapa de entrega de enxovais que estamos realizando, desta vez atendendo 15 mulheres aqui em Novo Nilo. Este benefício é assegurado pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e para ter acesso ao kit enxoval é necessário que a gestante faça o pré-natal, seja beneficiária do Bolsa Família e frequente os grupos de acompanhamento do Cras”, explicou.

Na oportunidade a secretária de Saúde, Dra. Anne conversou com funcionários do posto para ouvir deles as demandas, sugestões e reclamações. O prefeito também ouviu alguns pedidos dos moradores da comunidade que se encontravam no posto, durante a entrega dos enxovais.

Ascom