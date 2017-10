SEMASC inicia novo ciclo de acompanhamento à gestantes carentes em União

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) deu início na manhã desta quinta-feira (05) ao acompanhamento de mais um grupo de gestantes que são atendidas através do CRAS I e CRAS II. O projeto de acompanhamento tem durabilidade de três meses, onde as futuras mamães recebem atendimento psicológico, participam de palestras e outras atividades até receberem o Kit Enxoval.

A secretária, Martina Cavalcante informou que o projeto beneficia futuras mamães em estado de vulnerabilidade social. “Para participarem elas passam por uma avaliação. O projeto atende aquelas em situação de vulnerabilidade e através dele elas recebem todo este acompanhamento. Estaremos oferecendo a elas também oficinas de confecção de biscuit para que possam desenvolver alguma atividade”, explicou.

O psicólogo Jaelton Jackson destacou os benefícios do projeto. “Recebemos uma média de 20 gestantes que receberão orientações a cerca da gestação, com isso em dezembro elas vão receber o kit enxoval. Hoje falamos sobre a gestação, os cuidados com a gestação e ainda falaremos sobre as vacinas com os bebês, sobre o programa Criança Feliz. O objetivo é educar essas mulheres para que possam ter os seus filhos com mais qualidade de vida e mais saúde”, disse.

SOBRE O KIT ENXOVAL

O kit enxoval é um benefício eventual de natalidade, assegurado pelo artigo 22 da Lei número 8.742, da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), entregue às gestantes em situação de vulnerabilidade social. Para ter acesso ao kit enxoval é necessário que a gestante faça o pré-natal, esteja inserida no Cadastro Único e frequente os grupos de acompanhamento do Cras.

