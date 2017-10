SEMASC encerra ciclo com gestantes e realiza entrega de enxovais

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) realizou na última sexta-feira (13), o encerramento do ciclo de mais um grupo de gestantes que são atendidas pelo CRAS I. Durante o encerramento, houve um momento de confraternização e entrega de kits de enxovais.

“As gestantes participam do grupo e recebem acompanhamento desde o mês de julho deste ano. São realizadas reuniões mensais, com palestras sobre vários temas: saúde, direitos sociais, conhecimento sobre o programa Criança Feliz e finalizamos na sexta falando sobre Outubro Rosa”, explicou a secretária, Martina Cavalcante.

KIT ENXOVAL

O kit enxoval é um benefício eventual de natalidade, assegurado pelo artigo 22 da Lei número 8.742, da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), entregue às gestantes em situação de vulnerabilidade social. Para ter acesso ao kit enxoval é necessário que a gestante faça o pré-natal, esteja inserida no Cadastro Único e frequente os grupos de acompanhamento do Cras.





Ascom