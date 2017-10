Segue a entrega de kits de construção para famílias carentes em União

A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Martina Cavalcante, esteve acompanhando mais uma etapa de entrega de kits de construção para famílias carentes, no município de União. Nesta etapa, três famílias carentes foram contempladas com a entrega de materiais como: telhas, tijolos, cimento, entre outros.



A família do senhor João Felix, da localidade São Bento, ficou feliz ao receber o benefício, pois há alguns dias a casa em que eles residiam incendiou. Também foi beneficiada dona Maria de Jesus, no bairro Cruzeiro, que atualmente reside em uma casa com estrutura do teto comprometida e praticamente sem paredes. A outra família beneficiada reside na localidade Bananal.

Martina Cavalcante explica que para ter acesso aos benefícios eventuais, como o Kit Construção, o cidadão precisa dirigir-se ao Setor de Habitação, localizado no Centro de Referencia em Assistência Social (CRAS I) e buscar atendimento. “Fizemos o cadastramento de algumas famílias, através do Setor de Habitação e constatamos esta necessidade. A equipe segue visitando, avaliando e realizando a entrega deste kit que é uma ajuda para garantir uma moradia mais digna e também conversando com essas famílias, explicando sobre os direitos que cada cidadão tem”, destacou.

Ascom