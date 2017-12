Secretária reúne diretores para planejar encerramento do ano letivo

Na manhã desta quinta-feira (29) a secretária municipal de Educação, Edinalva Guimarães, reuniu-se com diretores e responsáveis pelas escolas da rede municipal de ensino de União no auditório da SEMEC. O objetivo do encontro foi para planejarem o encerramento do ano letivo de 2017.



Na oportunidade a secretária solicitou a todos os profissionais o compromisso na prestação das contas junto ao município e aproveitou a oportunidade para agradecer a todos pela dedicação que mantiveram e mantém a frente das escolas.

“Acredito que estamos terminando o ano de 2017 com bons resultados. Queremos que 2018 seja um ano de mais conquistas, mais resultados positivos e com muito mais organização e planejamento. Aproveito para agradecer a todos os diretores, professores e demais profissionais que estão nas nossas escolas tornando tudo isso possível”, destacou a secretária.

Ascom