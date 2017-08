Será realizada entre os dias 24 e 25 de julho, a 8ª Feira Territorial e Solidária “Sabores e Saberes da Agricultura Familiar e Reforma Agrária”, no município de União. O evento será realizado pelo Sindicato dos Agricultores e Agricultoras Familiares (STRAAF) do município.

A feira tem como objetivo promover a comercialização dos produtos da agricultura familiar e de produtores da reforma agrária. A ação faz parte do calendário de eventos de União e integra a estratégia de fomento das atividades rurais no território Entre Rios.

Este ano, a feira vai contar com a participação de 100 agricultores familiares, que vão expor sua diversidade de produtos agrícolas, criação de animais, artesanato, além de apresentações culturais e informação.

Para o diretor da agricultura familiar da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural (SDR), Antônio José Pereira, eventos como esse são essenciais para a economia e desenvolvimento da agricultura no Estado. “Estas feiras são muito importantes do ponto de vista econômico, cultural e de troca de saberes, por levarem aos municípios, o empoderamento na comercialização direta entre o consumidor e os produtores. A SDR tem dado total apoio a essas iniciativas, pois fortalecem a economia local, a logística e a articulação, fomentando esse elo da cadeia produtiva da agricultura familiar. Atualmente, a secretaria apoia 19 feiras da agricultura familiar, como esta, em todo o estado. Só temos a agradecer às associações dos agricultores, sindicatos dos trabalhadores rurais, secretarias municipais de agriculturas que são entes importantes para a integração de eventos como esse serem um sucesso”, enfatizou Antônio José Pereira.

Ano passado, a Feira “Sabores e Saberes” arrecadou, aproximadamente, R$ 50 mil com a comercialização de produtos. Também foram assinados 20 projetos somando cerca de R$ 8 mil em investimento, além de palestras de incentivos à produção.

