SAÚDE: Realizada abertura do projeto Jogos Adaptados em União

Com o objetivo de proporcionar as pessoas portadoras de necessidades especiais do município de União, a Secretaria Municipal de Saúde contemplou a Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais (APAE) com o projeto Jogos Adaptados. A solenidade que marcou a abertura do projeto foi realizada na manhã desta quinta-feira (28), no Ginásio de Esportes “O Pindungão”.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Dra. Anne Costa, o projeto vai promover mais inclusão e oferecer melhores condições aos beneficiados. “É um projeto que tem o objetivo de aumentar a inclusão do portador de necessidades especiais. Mostrar que ele tem condições de melhorar a coordenação e participar de uma sociedade igualitária e é pra isso que estamos trabalhando. O projeto começa aqui na APAE, mas vai ser estendido com a população da Saúde Mental e tentaremos estender para todos que precisarem”, destacou.

O idealizador do projeto e educador físico Guilherme Muller, falou sobre a satisfação de estar desenvolvendo o projeto inicialmente junto a APAE. “O objetivo maior deste projeto é introduzir o esporte adaptado, aumentando assim a inclusão social. Estamos realizando com os alunos da APAE, mas temos a intenção de trabalharmos com a comunidade em geral. Somos gratos a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde por esta parceria”, frisou.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, elogiou a iniciativa e garantiu apoio ao projeto. “Quero dizer a vocês que este projeto é muito importante, pois estamos trabalhando a inclusão dos esportes junto às pessoas portadoras de necessidades especiais. É uma oportunidade de estarmos mostrando que todos tem a capacidade de desenvolver uma atividade. A gestão estará sempre de portas abertas para apoiar as iniciativas em parceria com a APAE”, destacou.

O vice-prefeito, Lauro Nery, também destacou o trabalho que vem sendo realizado pela APAE. “Quero parabenizar ao trabalho que vem sendo realizado pela equipe da APAE e dizer que estarei ao lado do prefeito e não mediremos esforços para contribuir com os trabalhos aqui realizados”, concluiu.

SOBRE O PROJETO

O projeto visa proporcionar atendimento especializado no campo da atividade física adaptada às pessoas com necessidades especiais, visando sobre tudo melhorar as capacidades e habilidades gerais, facilitando a inclusão e aumentando o bem estar físico e mental.

