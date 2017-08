SAÚDE: Experiencias exitosas são apresentadas em congresso no DF

No mês de maio a Saúde de União foi destaque durante o VII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Piauí, por apresentar trabalhos que comprovaram experiências exitosas realizadas no município. Com isso, um dos trabalhos de União foi enviado para Brasília e está sendo apresentado neste final de semana, durante o XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

O trabalho “A Inserção das ações de Saúde Mental na atenção básica como desencandeadora de mudanças nos processos de trabalho” conseguiu no Piauí a 6ª colocação, entre 10 trabalhos escolhidos para o Congresso nacional. O trabalho está sendo apresentado pela psicóloga e coordenadora do Nasf de União,Graziela Sampaio, que também assina a autoria do mesmo juntamente com a enfermeira Margarete Rodrigues, a psicóloga Marta Evelin e demais profissionais do NASF. A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Saúde deu total apoio e incentivo para que a equipe pudesse desenvolver e apresentar os trabalhos.

“Está sendo uma oportunidade única, isso mostra que União está no caminho certo. Aqui estamos compartilhando experiências e as vivencias de União serão espalhadas para equipes de todo o país. Estou feliz e levo daqui muitas outras experiências que certamente irão somar ao nosso trabalho na Saúde do município”, disse a psicóloga.

Durante o evento, o trabalho foi apresentado em uma sala com profissionais de Saúde do Estado de São Paulo e na ocasião, recebeu muitos elogios por parte da banca examinadora do Congresso. As experiências relatadas também receberam menção honrosa e serão publicadas na próxima edição da Revista do COSEMS-PI.

