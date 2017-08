SANTA HELENA: Equipe define últimos detalhes para entrega das casas

Na manhã desta quinta-feira (10), o prefeito de União em exercício, Lauro Nery; o procurador do município Pedro Costa e o chefe de gabinete, Sérgio Motta estiveram reunidos com a equipe do setor de habitação da Caixa Econômica, em Teresina. A principal pauta da reunião foi a definição de detalhes finais para a entrega das casas do Residencial Santa Helena aos respectivos donos.



De acordo com o gerente executivo de habitação, Gustavo Franco, o Residencial deverá ser entregue ainda este mês. “Estamos em tratativas finais para que a entrega seja realizada o mais rápido possível, ainda este mês. Cada casa vem com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e creio que atenderá a todas as famílias que vão residir lá”, disse.

O prefeito em exercício, Lauro Nery, fez avaliação positiva sobre a reunião. “Sabemos da pressa das famílias contempladas em receber as suas casas, muitas ainda pagando aluguel, mas quero dizer que estamos empenhados e que está muito perto a realização da entrega das chaves. Estamos acertando detalhes finais e creio que ainda este mês, através da CAIXA, estaremos realizando a entrega das casas”, destacou.

Em seguida, a equipe esteve fazendo uma visita ao Residencial e acompanharam de perto o trabalho da equipe que realiza a limpeza de todo o espaço. “O residencial está de fato concluído. Cobramos agilidade junto ao Ministério das Cidades sobre a confirmação da data para a realização da entrega. Estamos dependendo apenas desta confirmação que pode sair a qualquer momento”, destacou Lauro.

Ascom