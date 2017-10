SAME realiza confraternizações em alusão ao Outubro Rosa e Dia da Criança

O centro de especialidades Areolino de Abreu (SAME), em União, realizou na manhã da última sexta-feira (06) uma atividade diferenciada. Houve conversa entre o Dr. Carlos Tourinho (ginecologista), pacientes e funcionários em alusão ao outubro rosa. Todos foram recepcionados com um café da manhã e trocas de informações sobre a importância desse momento.



O evento contou com a presença da coordenadora da Saúde da Mulher, Vizandra Letícia, e Reijane Oliveira, superintendente de Atenção à Saúde. Na ocasião elas enfatizaram a importância da prevenção do câncer de mama. “Foi um momento muito esclarecedor, em vários aspectos”, relata Gisele Lima, funcionária do setor.

DIA DA CRIANÇA

Em alusão ao Dia da Criança que acontece nesta quinta-feira (12), o SAME realizou na manhã desta terça (10) outro momento especial, também com café da manhã e palestra para aqueles que recebem atendimento no local. “O Dia da Criança será comemorado na quinta, mas como não teremos atendimento resolvemos fazer hoje este momento de confraternização com todos”, explicou Gisele Lima.

SERVIÇOS DO SAME

Gisele explicou que o SAME trabalha com consultas e exames agendados, vindo das demais Unidades Básicas de Saúde do Município. “Aqui no centro contamos com consultas das seguintes especialidades: psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, ginecologista, ortopedista, cardiologista e pediatra. Em breve estaremos com mais especialidades”, disse.

