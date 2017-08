Recuperação e asfaltamento de ruas em União segue em ritmo acelerado

As ruas da cidade de União estão recebendo recuperação através da Operação Tapa Buracos e o recapeamento asfáltico de alguns pontos. Na manhã desta quinta-feira (17) o prefeito, Dr. Paulo Henrique, o secretário de Obras, Cícero Cunha e o chefe de Gabinete, Sérgio Motta estiveram visitando alguns trechos que estão sendo recuperados.



De início às principais ruas receberão as melhorias. Até o momento foi trocado o asfalto da rua de 15 de novembro - trecho da Rua Benedito Rêgo no Centro até o cruzamento com a Rua 11 de Junho, no Bairro São Sebastião. A Rua 7 de Setembro foi totalmente recuperada com a operação.

Um novo asfalto está sendo colocado na Deoclécio Rego - rua da delegacia. A obra passa em frente ao Colégio Barão de Gurgueia, e irá passar por todo o percurso circulando o Parque Beira Rio, retornando em direção à Igreja Matriz.

Durante a visita, o prefeito informou que após os festejos, os locais onde atualmente estão as barracas (por conta dos festejos) também serão reconstruídos e receberão asfaltamento. “Os trabalhos seguem acelerados e já percebemos muita melhora e mais mobilidade em se andar pelo centro, que antes estava muito esburacado”, comentou.

Ascom