Realizada 2ª chamada pública com agricultores familiares do município

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) e Gerência da Merenda Escolar realizou na manhã desta quarta-feira (26) a 2ª chamada pública com agricultores familiares do município. O encontro teve o objetivo de fornecer informações, trocar experiências e foi realizado no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STTR).



Na ocasião, o prefeito Dr. Paulo Henrique falou aos agricultores presentes no evento. “Sempre digo que temos que pensar na cidade e nas pessoas para que as coisas possam fluir. Eu sempre disse que o homem do campo precisa de apoio e temos buscado condições de oferecer isso. Tenho conversado bastante com o secretário de agricultura para que a gente possa facilitar o trabalho de vocês. Sei que uma boa assistência técnica é essencial para o fortalecimento e o incentivo aos nossos agricultores”, frisou.

O secretário de Agricultura, Zé Wilson, citou a parceria de sua pasta com os agricultores. “Tivemos algumas dificuldades no primeiro semestre, mas estamos trabalhando para melhorar. Quero que vocês nos procurem em cada dificuldade para que possamos resolver, a Secretaria está sempre de portas abertas e temos uma equipe técnica para atender aos agricultores”, disse o secretário.

MERENDA ESCOLAR

O gestor informou aos presentes que estará cobrando a qualidade dos produtos fornecidos para a merenda do município. “É importante cobrarmos a qualidade da alimentação. Não iremos receber alimentação que não esteja em boas condições e com qualidade. Essa alimentação vai servir inclusive para os filhos de vocês”, informou.

PRESENÇA

Além do prefeito de União, participaram do evento o vereador Manoel Cecílio; o secretário de Agricultura, Zé Wilson; a secretária de Educação, Edinalva Freitas e a gerente da merenda escolar, Débora e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Laurentino.

Ascom