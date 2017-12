Programa AABB Comunidade encerra atividades referentes ao ano de 2017

O projeto AABB Comunidade encerrou suas atividades referentes ao ano de 2017 na noite desta terça-feira (19), em União. O evento de encerramento foi realizado na sede da AABB da cidade e contou com apresentações diversas referentes às oficinas que são oferecidas pelo programa. Atualmente a AABB Comunidade atende 100 pessoas, entre crianças e adolescentes com idades entre 06 e 18 anos.



De acordo com a coordenadora do programa, Samira Alves, o programa chegou a União em 2002, trazido pelo ex-prefeito Gervasio Filho, em parceria com o Banco do Brasil. “O programa atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, temos o objetivo de promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes com atividades que favoreçam a inclusão socioeducativa. Essas ações são realizadas nos contra turnos escolares”, destacou.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, aproveitou o momento para destacar a importância do projeto. “Sabemos que este trabalho social e pedagógico é de fundamental importância. Não adianta apenas edificar, construir obras... A parte educacional logo de inicio, desde criança é um dos nossos objetivos para que no futuro possamos ver bons frutos. É isto que estamos vendo aqui no Projeto AABB Comunidade e estaremos apoiando para que seja continuo e atenda muitas outras crianças e jovens em nossa cidade”, disse o gestor.

O vice-prefeito, Lauro Nery, aproveitou para destacar a atitude do ex-prefeito Gervasio Filho, que fundou o projeto no município. “Quero dizer a vocês que o programa AABB Comunidade é um programa muito importante para a nossa cidade, pois oferece oportunidades para esses jovens, essas crianças. Quero parabenizar ao ex-prefeito que teve na época a visão de trazer o projeto e parabenizar a Samira e toda sua equipe, além do Banco do Brasil pela parceria”, frisou.

PRESENÇA

O evento contou com as presenças do prefeito, Dr. Paulo Henrique; do vice-prefeito, Lauro Nery; dos vereadores; Frankilandy, Eliane Costa e Mascarenhas; das secretárias: Dra. Anne Costa, Edinalva Freitas; da coordenadora do projeto, Samira Alves, do ex-prefeito Gervásio Filho e outras autoridades do município.

Ascom