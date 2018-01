Prefeitura segue com a recuperação de trechos de vias e estradas em União

A Prefeitura Municipal de União segue com a realização de reparos e recuperação de vários trechos de vias da cidade. As ações estão sendo feitas através da Secretaria Municipal de Obras e diversas ruas já foram contempladas com os trabalhos.



Na A Rua da Pedreira, por exemplo, recebeu a operação Tapa Buracos; A Rua José Almeida, a Rua São Pedro (ponto crítico da região) e na Rua Airton Senna foi construído passagem de água.

O secretário de Obras, Cícero Cunha, informou que os trabalhos continuam. “Com aproximação do período chuvoso a prefeitura está fazendo reparos não somente nas ruas da cidade, mas também nas estradas do município. Estamos aos poucos atendendo as necessidades da população que tem nos procurado mostrando onde estão os problemas”, citou.

REFORMA NAS ESTRADAS

A zona rural também tem recebido um cuidado especial por parte da Prefeitura. Foram construídos recentemente bueiros na estrada do Alto São José e também a recuperação da estrada para o Povoado Meios.

Foi concluída a estrada do Povoado Exu até a Santa Maria dos Bacelar; do Montevidéu a Londrina, passando pela Excelência e também da localidade Descoberta até o Segredo.

Ascom