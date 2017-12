Prefeitura e SETRE entregam certificados para alunos de Construção Civil

A Prefeitura de União, junto com a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (SETRE) entregou nesta segunda-feira (04) o certificado para os alunos do Curso e Construção Civil. No total, 54 alunos unionenses concluíram, de forma gratuita, o curso com aulas teóricas e práticas.

“Esse é o início da profissão para eles. Agora com esse curso cada um vai ter sua profissão e poderão trabalhar de forma independente. Um curso desses custa 4.800 reais e todos receberam de graça, com certificado, que esse certificado é um grande diferencial, pois quem tema a qualificação comprovada já sai na frente no mercado de trabalho. Então todos os que concluíram o curso estão preparados para trabalhar empregado ou por conta própria, é uma certeza que poderão fazer sua própria renda. Agora irão só pegar a prática mais e mais”, disse o prefeito de União, Dr Paulo Henrique.

Os cursos fazem parte do Projeto SETRE nos Municípios e tem como objetivo qualificar trabalhadores de comunidades carentes para investirem em uma melhor carreira profissional, através de cursos profissionalizantes. O projeto é realizado de forma itinerante com quatro caminhões que circulam todo o Piauí e contam com uma tecnologia de ponta e a estrutura necessária para a realização das atividades práticas e teóricas.

Ascom