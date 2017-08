Prefeitura dará posse a 42 pessoas aprovadas em concurso do ano de 2015

A Prefeitura Municipal de União dará posse a 42 pessoas aprovadas em concurso realizado no ano de 2015. A informação foi confirmada pela secretária de Educação do município, Edinalva Freitas e a convocação já foi publicada no Diário Oficial dos Municípios.



Nos próximos dias os concursados serão empossados e lotados para começarem a trabalhar. “Faremos a solenidade de posse nos próximos dias, em seguida realizaremos a lotação destes profissionais de acordo com os cargos e locais para onde foram aprovados”, destacou a secretária.

Edinalva informou ainda que a reação por parte dos concursados com a notícia foi a melhor possível. “Eles estão felizes, o prefeito garantiu desde que assumiu que iria convoca-los, pediu a paciência deles e está realmente cumprindo o que disse. Com isso estaremos preenchendo também uma necessidade que temos de professores em algumas escolas municipais”, frisou.

CONVOCAÇÃO

Os candidatos relacionados na lista (fotos abaixo) devem comparecer na Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) entre os dias 24 e 31 de julho, no horário de 08hs às 13hs, para apresentação de documentação constante no item 8 da contratação e para assinatura do termo de posse.

SELETIVO

A Prefeitura Municipal está avaliando a realização de outro teste seletivo que terá cerca de 5 meses de validade. “O prefeito deixou bem claro que sua intenção é realizar um concurso no próximo ano, com isso faremos este seletivo para preencher o quadro até lá”, explicou a secretária.

CONFIRA ABAIXO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO E LISTA

Ascom