Prefeito realizou visita técnica a nova unidade do Compaz em Recife

Em passagem pela cidade de Recife (PE) na semana passada, o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, aproveitou a oportunidade e realizou visita técnica ao segundo Compaz Escritor Ariano Suassuna, recentemente inaugurado. O gestor esteve a convite do idealizador do projeto e também secretário de Segurança Pública da capital pernambucana, Murilo Cavalcanti.

“Esta visita é parte da ideia de nossa gestão que pretende abrir um centro como este para formação de cidadãos, prevenção das drogas e oferecer a todos a oportunidade de uma vida melhor. Este programa foi inspirado na grande mudança que ocorreu em Bogotá e Medelín, cidades consideradas no passado, as mais perigosas e onde o projeto foi o grande diferencial no combate às drogas e a violência”, explicou o prefeito.

SOBRE O COMPAZ

O Compaz foi concebido com o objetivo de garantir inclusão social e fortalecimento comunitário. A ideia é aproximar os jovens que perderam interesse por esses espaços, em virtude das dificuldades impostas. O projeto traz uma nova dinâmica de conhecimento e cidadania para a cidade.

PROJETO PARA UNIÃO

No mês de fevereiro, Murilo Cavalcanti, que é pesquisador e idealizador do projeto, esteve em União apresentando para a comunidade o que é o COMPAZ. Desde então a prefeitura tem buscado condições de dar prosseguimento a ideia de trazer o modelo que é referência no Recife para o município de União. “Murilo tem contribuído muito com este nosso desejo de trazer um centro como o Compaz e estamos firmes no propósito de realizá-lo, sabendo que será de grande importância para o desenvolvimento social de nossa cidade”, pontuou.

Ascom