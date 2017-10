Prefeito informou medidas para solução de problemas com água no Divinópolis

Além da zona urbana de União, há dias a população que reside na região do Divinópolis tem sofrido com problemas no abastecimento de água. Em entrevista a Rádio Vanguarda Educativa nesta sexta (29) o prefeito, Dr. Paulo Henrique informou que já se deslocou até localidade para vistoriar o abastecimento de água da região e anunciou a solução que a prefeitura dará ao problema.

De acordo com o gestor, o principal problema está no poço que foi instalado na comunidade pelo ex-prefeito, em setembro do ano passado. A obra não teria sido concluída como deveria, o que vem afetando o abastecimento desde então. “Estive lá na semana passa e vi de perto. Em um dos poços, já substituímos as peças que estavam com problemas. Quanto ao outro poço, quero informar à comunidade que já autorizamos a aquisição de uma caixa de 15 mil litros, uma bomba e o suporte para a caixa. A demora é porque tivemos que fazer um pedido oficial para podermos justificar junto ao TCE, mas creio que com a instalação deste sistema estaremos resolvendo e suprindo as necessidades da região”, explicou.

O prefeito informou ainda que a prefeitura vem recebendo muitos pedidos relacionados a problemas de abastecimento. "Em um município como União surgem muitos problemas desta natureza. Mas estamos nos organizando para atender aqueles que são mais urgentes com mais rapidez e irmos atendendo também a todos as solicitações”, destacou.