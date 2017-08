Prefeito em exercício realizou visitas em sedes do CRAS de União

Na manhã desta sexta-feira (11) o prefeito de União em exercício, Lauro Nery, visitou os polos de atendimento ao cidadão em União. Visitou também a nova sede do CRAS I, no centro da cidade, ainda o CRAS II e SEMASC. Na oportunidade, Lauro esteve conversando com funcionários sobre o andamento dos atendimentos realizados.



Os CRAS funcionam de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14 as 17h. O cidadão pode se dirigir ao CRAS, solicitar o benefício desejado, fazer o cadastro, e este cadastro é enviado para a Semasc, onde posteriormente a equipe faz a visita para conhecer a realidade da família.

“A Secretaria de Assistência Social e Cidadania, através dos CRAS e toda equipe tem realizado um grande trabalho em nossa cidade. Estamos acompanhando para também contribuir com estes atendimentos. Para nós é muito gratificante e todos estão de parabéns!”, elogiou.

SERVIÇOS

Nos CRAS o cidadão pode solicitar gratuitamente o passe livre Intermunicipal e Interestadual; passe livre cultura; Carteira do Idoso, entre outros benefícios. No CRAS 1 funciona ainda o Setor de Habilitação da Prefeitura de União.

Ascom