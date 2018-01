Prefeito em exercício anuncia emendas para Saúde e Educação

O prefeito de União em exercício, Lauro Nery, esteve reunido com a Senadora Regina Sousa (PT) e anunciou que a parlamentar está destinando duas emendas para a Saúde do município de União. De acordo com Lauro, Os valores estarão disponíveis nos próximos dias.

“São duas emendas de custeio, uma no valor de R$ 150 mil e outra no valor de R$ 150 mil. Irei sentar com Dr. Paulo Henrique, para juntos decidirmos qual o melhor caminho do investimento destes recursos na área da Saúde do município”, destacou.

Lauro informou ainda que a deputada federal, Rejane Dias (PT), também está destinando outra emenda de custeio no valor de R$ 100 mil para a Educação de União. “São benefícios que certamente vão contribuir ainda mais com os trabalhos da nossa gestão”, complementou.

Ascom