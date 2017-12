Prefeito e secretária participam de formatura da Creche Tia Glorinha

Na última sexta-feira (08), a Creche Municipal “Tia Glorinha” formou mais uma turma de crianças. Para celebrar o novo momento na vida dos formandos, a direção da creche promoveu uma confraternização no espaço de eventos Açaí, em Novo Nilo. O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; a secretária de Educação, Edinalva Freitas, professores e ex-professores da creche também participaram.



Durante o evento a secretária, Edinalva Freitas, lembrou da importância do ensino na infância. “Aqui temos mais uma turma de crianças que representam o futuro do nosso município, o futuro da nossa nação. Crianças que vão assumir o compromisso de aprender mais e alçar novos voos de agora em diante. A direção e o corpo docente da creche, estão todos de parabéns!”, disse.

O prefeito Dr. Paulo Henrique, também se pronunciou aos presentes. “Todos sabem que foi aqui em Novo Nilo que eu fui criado, sabem do carinho imenso que tenho por esta região e pelo povo daqui. Quero dizer que estaremos sempre apoiando com o que for necessário em prol do desenvolvimento da nossa educação e do belíssimo trabalho que esses profissionais que atuam nesta creche estão realizando”, frisou.

Durante o evento, os formandos fizeram o juramento, receberam os certificados e em seguida dançaram valsa com seus respectivos padrinhos e madrinhas.

