Prefeito e secretárias acompanham entrega de cadeiras de rodas

Na manhã desta quinta-feira (27) o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; a Secretaria Municipal de Saúde, Dra. Anne Costa e a secretária de Assistência Social e Cidadania, Martina Costa acompanharam a assistente social do NASF, Nairen Costa, na realização da entrega de duas cadeiras de rodas em Novo Nilo. Na oportunidade, foram beneficiadas duas crianças da região, Carlos Eduardo e Anaelson.

A secretária de Saúde, Dra. Anne Costa, destacou a satisfação das crianças beneficiadas. “Uma das cadeiras veio através de doação e a outra foi adquirida pelo caminho normal, o médico solicitou, passa pela regulação e o CEIR fez o envio. Vale lembrar que esta família ficou sabendo deste benefício depois que foi realizado um projeto itinerante aqui na região, algumas semanas atrás”, informou.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique citou a importância de a população estar atenta na busca pelos seus direitos. “Fico feliz ao ver a felicidade dos beneficiados, das famílias ao receberem estas cadeiras. Temos feito um trabalho de conscientização para que as pessoas não deixem de buscarem os seus direitos”, frisou.

AQUISIÇÃO

Os cidadãos que necessitem das cadeiras de roda providenciar um atestado com CID, relatando a doença que o paciente tem e comprovando a sua necessidade. Os pacientes devem levar também o Cartão do Sus, atestado médico e as documentações dos familiares para a regulação.

Ascom