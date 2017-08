Aconteceu na noite desta segunda-feira (24) a abertura da 8ª Feira Territorial e Solidária “Sabores e Saberes da Agricultura Familiar e Reforma Agrária”, em União. O evento que já virou tradição na cidade é realizado anualmente pelo Sindicato dos Agricultores e Agricultoras Familiares (STRAAF) do município e dá aos agricultores a oportunidade de expor e comercializar seus produtos.

A abertura atraiu centenas de pessoas e contou ainda com a participação de diversas autoridades, entre elas: o deputado estadual, Francisco Limma; o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; o superintendente institucional da SEDUC, professor Zé Barros; o secretário de Agricultura, Zé Wilson; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União, Laurentino, entre outros.

Em seu discurso, o prefeito Dr. Paulo Henrique, elogiou a organização do evento e destacou sua importância. “Gostaria de parabenizar a todos e destacar aqui a grande importância que esta feira tem para o nosso município. Dizer que estamos e continuaremos trabalhando juntos para que a nossa agricultura familiar cresça e se desenvolva. A prefeitura só irá comprar fora o que não tiver aqui, vamos dar prioridade e valorizar toda a produção que é feita em União”, frisou.

O secretário municipal de Agricultura, José Wilson, destacou o trabalho de sua pasta em parceria com os agricultores. “A agricultura precisa muito da força de vontade de um gestor e isso o Dr. Paulo Henrique vem fazendo. Queremos acompanhar todos as famílias que vivem da agricultura familiar aqui no município, dando apoio para o fortalecimento da mesma em todas as regiões”, destacou.

A feira acontece em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União (STTR) e segue até o final do dia desta terça-feira (25).

Ascom