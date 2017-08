População de União vai as ruas por segurança

Na manhã desta quarta-feira (02), milhares de pessoas foram as ruas manifestar apoio a permanência do Capitão Luz na cidade União, a 54 km da capital do estado do Piauí. O município estava em caos com inúmeras ocorrências de assaltos, com a chegada do Capitão Luz esse número caiu mais de 70%, deixando a cidade mais tranquila.



A manifestação contou com a presenças de vários autoridades de apoio sustentável da polícia do Piauí, além da presença da Promotora de Justiça Dra. Gyanne Vieira, que falou para os presentes ao ato, o seu apoio a permanência do Capitão e que reconhece o trabalho positivo por ele desenvolvido, mas que é contra qualquer forma de violência feita por policial, ressalta que, é uma minoria de policiais envolvidos em crime desta natureza.





Por todo percurso unionenses foram mostrar a satisfação de ter a permanência do Capitão Luz no município, é o caso de uma moradora que não quis se identificar, ela relatou que já foi assaltada e que ainda hoje sente trauma, mas agora se sente bem mais segura diante de inúmeros assaltos que ocorriam antes da chegada do Capitão Luz.

Ossian Mello