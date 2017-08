PM realizar duas prisões por porte de arma e receptação de moto roubada

Na noite desta quarta-feira (26) a PM da 2ª Cia / 16º BPM de União, realizou prisões de dois homens, um por porte de arma e outro por receptação de moto roubada. Com os dois acusados foram encontradas arma e moto roubada, levados para Delegacia e encaminhados para central de flagrantes em Teresina.

Foto: Acusado Luciano Xavier

De acordo com Capitão Luz, um dos acusados foi identificado como Luciano Xavier Cunha de 19 anos, acusado de porte de arma, uma garruncha, conhecido por bate bucha. A prisão ocorreu ao lado do cemitério local, durante policiamento ostensivo pelo tenente Roberto, Al CFs Loyola, Cabo Aristeu e Sd Batista.

O segundo acusado foi identificado por Diêgo Pereira de Sousa, com ele foi encontrada uma moto Broz sem placa, a prisão se deu na localidade Canafistra no município de Miguel Alves. Diêgo está sendo acusado de receptação de moto roubada, de acordo com a PM, pouco mais de um mês receberam informações desse acusado, passando ficar na cola do mesmo que estaria trazendo motos roubas de Teresina para a localidade Canafistra, região da estrada que dar acesso a cidade Porto.

Foto: Acusado Diêgo Pereira.

PM da 2ª Cia / 16º BPM de UniãoFotos Ossian MelloOssian Mello