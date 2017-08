Participantes de oficinas sobre empreendedorismo recebem certificados

A Secretaria de Desenvolvimento do Município de União fez a entrega dos certificados para os Microempresários e Empreendedores Individuais de União que participaram das oficinas “Sei Comprar; Sei Vender; Sei Controlar o Meu Dinheiro; Sei Planejar” realizadas pela Secretaria.

A iniciativa foi possível através de uma parceria entre o secretário de Desenvolvimento, Cleanto Silva e da AMICRO-União, no início do mês de maio como comemoração da Semana do Micro Empreendedor Individual.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento, o objetivo foi promover a qualificação profissional aos empresários e com isso impulsionar a economia local. “Estamos sempre buscando maneiras de incentivar os empreendedores do município pois sabemos que através disso, estamos também impulsionando a economia local. Estas oficinas foram de grande proveito e em breve teremos mais novidades”, destacou.

Ascom