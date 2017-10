Outubro Rosa: Campanha de prevenção ao câncer de mama é realizada

Outubro Rosa é uma campanha mundial que visa conscientizar a sociedade e às mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento surgiu em 1990 em Nova York, e desde então, vem sendo promovida anualmente. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama.



Com o intuito de envolver a sociedade e dar atenção a este tópico tão frequente no cotidiano a Prefeitura Municipal de União, através das secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social e Cidadania realizará atividades em alusão a esta campanha.

No dia 26 de outubro haverá mais um aulão de dança no Parque Beira Rio. As atividades físicas que serão comandadas pelos professores Graziane Sampaio, Bruno Martins e outro convidado, serão iniciadas às 18h. Toda a população é convidada a participar.

No dia 27 de outubro ocorrerá o I Seminário Um Toque Pela Vida, que será realizado pela manha a partir das 08:00h no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União. Durante o seminário serão abordados assuntos como prevenção ao câncer de mama e saúde do homem.

A programação da campanha será até o dia 09 de novembro, quando haverá a Caminhada RosaAzul. Com concentração às 7:30h na Secretaria Municipal de Saúde (SOS), e percorrerá algumas ruas da cidade.

Ascom