Olimpíadas escolares movimentam escolas da rede municipal

Realizou-se na noite desta terça-feira (15) a abertura da 3ª edição das Olimpíadas Escolares de União. O evento que atraiu milhares de pessoas e contou com a participação das escolas da rede municipal aconteceu, após as 18:00hs, no Ginásio de Esportes “O Pindungão”. O evento segue até sexta-feira (18).



Durante a abertura as escolas de União realizaram desfile, hasteamento das bandeiras e apresentações. A secretária de Educação, Edinalva Freitas, destacou o empenho das escolas na realização do evento. “É um evento que se tradicionalizou e que incentiva a prática dos esportes em nossas escolas. Nós da educação não temos medido esforços para estarmos sempre perto e acompanhando de perto o cotidiano nas escolas”, frisou.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, saudou as escolas participantes e falou aos presentes. “Vejo aqui muitos jovens com um futuro maravilhoso, temos bons exemplos aqui. O esporte é uma coisa muito importante na vida de cada um de nós, é através dele e juntamente com a educação que podemos ter mais qualidade de vida. Quero dizer que estamos investindo muito na educação e tenho certeza que nossa educação será cada dia melhor, pois estamos trabalhando juntos e empenhados. Faremos adequações neste Ginásio e deixaremos ele apto a receber qualquer campeonato do Piauí”, informou.

O vice-prefeito, Lauro Nery, destacou a importância da prática de esportes que tem sido incentivada através das olimpíadas. “Parabenizo o trabalho da Secretária Edinava, esta mulher guerreira que tem trabalhado muito pela educação de nossa cidade. Parabenizo a todas as escolas envolvidas e quero dizer que o esporte deve estar envolvido sim em todas as atividades das escolas, pois o esporte é vida e União é terra de grandes atletas”, destacou.

Ascom