OBRAS: Prefeitura incia recapeamento asfáltico de vias na cidade

Teve início na manhã desta quinta-feira (03) o recapeamento asfáltico que vai atender várias vias em União. A obra está sendo iniciada pela Rua 15 de Novembro e faz parte da operação Tapa Buracos, que está sendo realizada no município, pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras.



Ao total serão utilizados 480 toneladas de asfalto para a recuperação de ruas como a 15 de Novembro, Rua 7 de Setembro e Benedito Rego. Parte da Rua 15 de Novembro (trecho que vai da Rua José Moita até a Rua 7 de Setembro, passando por frente a U. E Murilo Braga) também receberá asfaltamento. Atualmente a rua não tem pavimentação e receberá asfaltamento pela primeira vez.

Durante o início da tarde o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; o vice-prefeito, Lauro Nery; a vereadora, Eliane Costa; o secretário de Obras, Cícero Cunha e o chefe de Gabinete, Sérgio Motta, estiveram visitando o local e acompanhando de perto a realização dos trabalhos.

Gestor destacou que obra recupera trecho bastante movimentado da cidade. “Estamos recuperando este trecho, pois sabemos que há um fluxo muito intenso de transito, até porque quem vai pra Miguel Alves, pra Novo Nilo e pra alguns bairros de União passa por aqui. Isso é apenas o começo, é parte de um projeto que se estenderá por outras ruas da cidade”, destacou o prefeito.

O prefeito também elogiou a qualidade do asfalto que está sendo colocado. “Estamos vendo que é de qualidade e por isso mesmo vai durar bastante. Devo destacar ainda que esta obra, de grande importância está sendo feita logo no início de nossa gestão. Eu pedi a todos a compreensão e paciência e agora os trabalhos estão começando com força total”, frisou.

Ascom