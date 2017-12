NOVO NILO: Saúde realiza ações preventivas em alusão ao Novembro Azul

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (30), na Unidade Básica de Saúde do Povoado Novo Nilo mais uma ação preventiva em alusão ao Novembro Azul. Na oportunidade a equipe de Saúde da Família, sob coordenação da enfermeira Margarete Rodrigues promoveu palestra sobre o câncer de próstata, ministrada pela Dra. Layane Cavalcante.



Durante o evento houve ainda campeonato de baralho com premiações e distribuição de brindes aos participantes. A ação também contou com a presença do prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, da secretária de Saúde, Dra Anne Costa, da coordenadora da rede cegonha, Vizandra Santos e a coordenadora de tuberculose e hanseníase Carolina Braz, além de vários profissionais da Saúde e da comunidade em geral.

Para a secretária de Saúde, Dra Anne Costa, prevenir é a melhor solução. “Estamos felizes com os resultados deste projeto que vem sendo desenvolvido aqui pela equipe de Novo Nilo. Desta vez unimos a atividade lúdica e a parte preventiva em alusão ao Novembro Azul, para conscientizarmos sobre a importância da realização do exame da próstata tanto o PSA e o toque, evitando assim o câncer de próstata que infelizmente tem o alto índice no Piauí".

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, ressaltou os projetos que a gestão pretende desenvolver na região. “Sabemos que Novo Nilo, Divinópolis e David Caldas são regiões grandes que merecem mais investimento e queremos trabalhar isto. Já solicitei ao pessoal da Agricultura um apoio para que possamos abrir um leque de opções de renda para as famílias. E sobre o evento é importante parabenizar mais uma vez a equipe da Saúde pelo empenho e pela dedicação que temos visto aqui, com a população de Novo Nilo”, frisou.

A enfermeira Margarete Rodrigues falou sobre as atividades realizadas dentro do projeto Amigos do Coração. “O projeto está sendo desenvolvido e atualmente atende 93 idosos. A horta comunitária vai começar a funcionar e muitos idosos, incentivados pelo projeto estão fazendo suas hortas em casa. A equipe da Academia de Saúde está promovendo aulas de zumba de segunda e quarta na quadra, nos demais dias tem aulas com o professor Manoel. Os idosos também estão tendo acompanhamento com fisioterapeuta e, além disso, iremos realizar um projeto voltado ao tabagismo, para que possamos levar mais pessoas a se livrarem do vício de fumar”, explicou.

Ascom