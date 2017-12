Prefeitura inaugura novas instalações do Deposito da Alimentação Escolar

As novas instalações do Depósito Municipal da Alimentação Escolar foram entregues à população na manhã do último sábado (02). Uma solenidade bastante prestigiada foi realizada para marcar a inauguração tão aguardada do novo ambiente que foi totalmente reformado.

O prédio do depósito da alimentação escolar recebeu o nome da funcionária pública Maria da Paz Rodrigues Nascimento (Paizinha), que por muitos anos desempenhou a função de merendeira na Unidade Escolar Padre Luís Brasileiro.

Em seu discurso, o prefeito citou a motivação para reformar o local. “Logo que assumi a prefeitura, estive visitando este local e vi a necessidade de se fazer uma reforma urgente. A alimentação escolar que é distribuída para oito mil alunos de nossas escolas e antes eram alojadas e condicionadas de forma irregular, sem nenhum critério de higiênico. Este prédio fazia vergonha. Hoje entregamos um prédio reformado dentro dos padrões de qualidade”, destacou.

O vice-prefeito Lauro Nery por sua vez falou sobre o compromisso de oferecer merenda escolar de qualidade aos estudantes. “Foi um compromisso que fizemos na campanha. Em todos os comícios falávamos sobre a merenda escolar, que antes não era suficiente e não era de qualidade. Hoje vemos uma realidade diferente, os alunos estão reconhecendo esta mudança”, explicou.

O evento contou com a presença do prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; do vice-prefeito, Lauro Nery; da secretária de Saúde, Dra. Anne Costa; da secretária de Educação, Edinalva Freitas; do secretário de Agricultura, José Wilson; do secretário de Obras, Cícero Cunha e ainda dos vereadores: Frankilandy, Eliane Costa, Mascarenhas e Feitosa.





Ascom