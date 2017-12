NOTA DE FALECIMENTO: Morre Jornalista unionense Marcos Moraes

Morreu no início da tarde desta quinta-feira (14), o jornalista unionense Marcos Moraes, estava internado no HDIC mais de um mês, e veio a falecer devido problemas de saúde.

Marcos Moraes era bem conhecido não só no meio jornalistico, mas também como grande entusiasta do nosso esporte, em especial na localidade Buriti Alegre, onde tinha muita influência do time da localidade.

Marcos trabalhou na Rádio União, foi representante do JORNAL O DIA e trabalhou recentemente no Sistema Meio Norte, onde tinha uma coluna. Profissionais da Comunicação em União e o Portal O DIA se solidarizam junto a família neste momento lamentável da perda de grande profissional.