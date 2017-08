Mundo Novo recebeu evento voltado para a saúde do trabalhador rural

O povoado Mundo Novo, zona rural de União, recebeu equipes da Saúde da Família na manhã desta quinta-feira (27), durante a realização da 1ª Ação Preventiva ao Trabalhador Rural. O projeto é idealizado e realizado pela equipe de estratégia da Saúde da Família da região de Novo Nilo e pretende avançar para as demais localidades pertencentes ao polo. O evento teve apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde.



Durante a programação, dezenas de homens e mulheres receberam atendimento especializado. Foi ofertado a eles serviços de aferição de pressão arterial, verificação da glicemia capilar, cálculo de IMC (com profissionais do Nasf) e ainda atendimento com assistente social para esclarecimento de direitos pessoais e dúvidas sobre questões trabalhistas e previdenciárias.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; a secretária de Saúde, Dra. Anne Costa e o chefe de gabinete, Sérgio Motta e toda equipe estiveram prestigiando a realização do evento. “Este é o primeiro evento voltado para a saúde do trabalhador rural, a equipe de estratégia da Saúde da Família está de parabéns por ter despertado e estar realizando este evento. Esta é uma necessidade que temos enxergado pois sabemos que muitos dos trabalhadores têm dificuldade de ir até o Posto de Saúde, então neste caso é a Saúde que vem até eles”, explicou a secretária, Dra. Anne.

Durante o evento, o prefeito ouviu sugestões e reclamações da população presente e anunciou melhorias no atendimento da Saúde para a região. “Aproveitamos este momento para ouvir deles as principais necessidades para a região. Estamos buscando oferecer melhorias no atendimento da Saúde, já conversei com a secretária e estaremos ampliando o atendimento do PSF que já conta com duas equipes. Queremos que este trabalho seja feito pela manhã e pela tarde”, destacou.

A enfermeira da equipe de estratégia da Saúde do polo Novo Nilo, Gabriele Meireles, destacou a importância da realização do evento. “Este evento oferece aos trabalhadores muitos esclarecimentos sobre os cuidados com a saúde no cotidiano. Estes encontros vão acontecer mensalmente em cada povoado, hoje está sendo aqui no Mundo Novo, mas nos meses seguintes iremos para os outros povoados... Bandeira, Liberdade e outros”, informou.

