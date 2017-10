Missa em ação de graças marca passagem do Dia do Professor em União

Para marcar o Dia do Professor, a Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios realizou missa em ação de graças na noite do último domingo (15), dentro da programação dos Festejos de Nossa Senhora dos Remédios, em União.

Na ocasião, a secretária Edinalva Freitas aproveitou para agradecer e parabenizar a todos os professores. “Ser professor é ensinar para a vida, é ter o privilégio de conduzir cidadãos e cidadãs a um futuro promissor. Agradeço ao Pe. Ângelo pela iniciativa de estar nos acolhendo e também ao prefeito, Dr. Paulo Henrique, pelo apoio que sempre vem dando as ações da Educação. A nós professores os parabéns, que Deus possa nos abençoar cada dia mais”, destacou.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, também marcou presença durante a missa e parabenizou os professores. “Sabemos da importância do trabalho do professor. É com muito esforço, muita dedicação que estes profissionais ensinam nossos jovens, crianças e adultos. Hoje é dia de comemorar e pedir muitas bênçãos sobre cada um de vocês. Parabéns!”, disse o gestor.

Ascom