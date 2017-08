Lauro Nery toma posse como prefeito interino de União

Em mais uma etapa na busca pela realização de um projeto de grande alcance social para União, o prefeito Dr. Paulo Henrique, informou que estará se ausentando do município por 05 dias úteis. O gestor visitará as cidades de Medelín e Bogotá, na Colômbia, a serviço do município. Com isto, o prefeito realizou no final da tarde desta sexta-feira (04) a posse de Lauro Nery (vice-prefeito), que assume interinamente a prefeitura.



O gestor informou que o objetivo da viagem às duas cidades é para a realização de visitas técnicas aos órgãos ligados a segurança pública, saúde e assistência social das referidas cidades, que são referências na diminuição da criminalidade. “Todos sabem do nosso desejo de trazer para União um centro como o Compaz, de Recife (PE). É através deste projeto que concretizaremos ações preventivas ligadas a Saúde, Assistência Social entre outras... Por isto esta visita é de fundamental importância, iremos conhecer de perto como foi feito por lá”, destacou.

Durante a solenidade de posse o novo prefeito, Lauro Nery, falou aos presentes e disse que comandará o executivo com muita responsabilidade. “Quero dizer a vocês que recebo com muita responsabilidade este cargo. Me sinto preparado, desde que aceitei compor com o Dr. Paulo Henrique, eu firmei o compromisso de estar preparado para o que precisassem. Digo ainda que nos dias em que estarei à frente da prefeitura, darei continuidade ao trabalho do Dr. Paulo Henrique e sei que sua viagem é em busca de conhecimento, para trazer projetos para União”, destacou.

A solenidade contou com a presença dos vereadores: Orcivane Coelho, Alderico Cunha, Franklandy, Mascarenha e Eliane Costa. Também participaram do momento solene os secretários: Dra. Anne Costa (Saúde), Edinalva Guimarães (Educação), Marcílio Evelin (Administração), Sérgio Motta (Gabinete), Leonardo Meneses (Finanças) e Dr. Pedro Costa (Procuradoria Municipal).

Ascom