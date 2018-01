Internet para Todos: União está entre os municípios contemplados

Foi lançado na tarde desta quinta-feira (11), em Teresina, o programa ‘Internet Para Todos’, que visa garantir conexão em alta velocidade no Estado. O evento de lançamento, realizado no auditório da Associação Piauiense de Prefeitos (APPM) contou com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.



Inicialmente o programa estava previsto para atender apenas 50 municípios do Piauí, em sua primeira etapa. A expectativa é que com o programa ‘Internet para Todos’ atenda os 224 municípios tenham acesso à internet de alta velocidade até julho deste ano.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, também esteve participando da solenidade e lembrou que União foi uma das primeiras cidades do Piauí a serem contempladas com o programa. “Estive em Brasília no mês de maio do ano passado, com os deputados Georgiano Neto e Júlio César em audiência com o Ministro. Naquela ocasião ele nos deu a feliz notícia de que União estava sendo inclusa e receberia recursos para internet banda larga. A vinda deste projeto vai proporcionar um grande avanço e será sem dúvidas de grande importância para o nosso município”, destacou.

SOBRE O PROGRAMA

O intuito do programa é a inclusão digital de populações que, seja por hipossuficiência econômica ou por não dispor de serviços de internet em sua localidade de residência, não conseguem contratar serviços de internet de Banda Larga. O Internet para Todos é viabilizado pelo primeiro satélite brasileiro, lançado em 4 de maio de 2017 ao custo de R$ 2,7 bilhões.

