I Seminário de Agricultura Familiar e Piscicultura é realizado

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Agricultura e em parceria com o SEBRAE e a EMBRAPA, estão realizando desde ontem o I Seminário da Agricultura Familiar e Piscicultura de União. O evento que segue até hoje está sendo realizado no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STTR).



Durante a abertura, o prefeito Dr. Paulo Henrique esteve presente e falou sobre a importância da realização do evento. “O nosso trabalho junto aos piscicultores e os agricultores está apenas começando. Estivemos na SDR, no SEBRAE e vamos trazer muitas outras parcerias para o nosso município. Queremos estar acompanhando e incentivando todos os agricultores e piscicultores de nossa cidade. Temos uma equipe preparada na Agricultura e tenho certeza que vamos colher bons frutos”, destacou.

O secretário de Agricultura, José Wilson, avaliou de forma positiva a parceria. “É um projeto muito bom onde estamos buscando envolver as pessoas e trazer mais conhecimento o que é bastante importante para o desenvolvimento do nosso município. A associação dos piscicultores foi renovada, já sabemos que temos um grande potencial na área e estaremos trabalhando para fortalecer isso cada vez mais. Neste seminário os piscicultores e os agricultores poderão conhecer várias oportunidades de parcerias para os seus negócios”, frisou.

SEMINÁRIO

Dentro da programação do Seminário, os participantes estão prestigiando palestras sobre os custos de se produzir no campo, palestras sobre a importância da participação do jovem na agricultura familiar e ainda palestras e capacitação sobre as práticas dentro da piscicultura. Dentro da programação também está sendo ofertado aos donos de bares e restaurantes aulas práticas (na Creche Tio Carlos Monteiro) sobre os cortes e preparação de peixes.

