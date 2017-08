Gestão municipal participa de aniversário de 28 anos da APAE

A Associação de Pais e Amigos Excepcionais de União - APAE, realizou nesta quarta-feira, 09, uma festa para comemorar seu aniversário de 28 anos. Atualmente a APAE atende 90 pessoas em União.



Para comemorar mais um ano de serviços prestados à população unionense, a direção da escola organizou uma celebração ecumênica com o José da Cruz, da Igreja Católica; Pr. Walter da Igreja Batista Deus é Luz; Pr. Milton da Igreja Assembléia de Deus.

O prefeito de União em exercício, Lauro Nery, e a Secretária de Educação Edinalva Freitas estiveram presentes. Em sua fala, Lauro Nery parabenizou os funcionários que fazem a história do local e garantiu que acompanhará de perto os trabalhos da escola e estará presente em todas as festividades. “A APAE faz um trabalho muito bonito aqui em União, nós da gestão somos gratos pela dedicação deles e fazemos questão de estar acompanhando e ajudando no que for necessário”, destacou.

Ascom