FESTEJOS: Secretaria de Desenvolvimento auxilia empreendedores

A Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura de União está auxiliando os empreendedores que irão colocar seus estabelecimentos durante os Festejos de São Raimundo Nonato. Cerca de 200 empreendedores estarão movimentando seus negócios durante as festividades que acontecem entre os dias 21 e 31 deste mês.



Hoje pela manhã, a Secretaria fez as medições dos espaços de cada barraca que irão ficar no Parque Beira Rio. Na próxima segunda-feira, 14, será a vez de medir os espaços das barracas que ficarão na Praça Barão de Gurguéia (Praça da Igreja).

O secretário Cleanto Silva está otimista com a proximidade dos festejos. “É um período em que a cidade fica bastante movimentada, pois recebe muitos fiéis, muitos visitantes. Com isso vem a oportunidade da geração de renda e o fortalecimento da economia do município, já que todo o comércio lucra bastante nesta época. Estamos otimistas, creio que será um festejo tranquilo e bastante positivo para todos nós”, frisou.

Ascom