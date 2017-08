FESTEJOS: Parceria com SEBRAE garante incentivo ao empreendedorismo

O Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas - SEBRAE terá participação importante na realização da programação dos Festejos de São Raimundo Nonato, entre os dias 21 e 31 de agosto, em União. Na manhã desta quarta-feira (19) o prefeito, Dr. Paulo Henrique e o secretário de Gabinete, Sérgio Motta, estiveram reunidos com técnicos para tratar de parcerias.



De acordo com o gestor, o SEBRAE montará estandes para exposição de produtos produzidos pelos agricultores familiares e microempreendedores do município. “É uma parceria muito importante que estamos buscando aqui, com o apoio do Sebrae poderemos estar fomentando a economia com a geração de renda durante as festividades”, destacou.

OPORTUNIDADES

Agosto é o mês mais aguardado pela população unionense por conta das festividades de São Raimundo Nonato. São 10 dias de intensa programação religiosa e festiva onde a cidade recebe muitos fiéis e muitos visitantes. “Sabemos que o festejo é uma tradição, é um período em que a cidade recebe muitos visitantes e a própria população realmente se prepara. Este ano queremos fazer diferente, dando um novo olhar ao evento e buscando parcerias para que o mesmo possa crescer ainda mais”, pontuou.

PARCERIAS

O gestor adiantou que está firmando parcerias para que o SEBRAE possa estar oferecendo cursos e qualificações no município. “Em breve estaremos divulgando detalhes do que iremos fazer junto com o Sebrae em União, mas adianto que são ações de extrema importância”, frisou.

Ascom