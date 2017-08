FESTEJO: Equipe da Fundação Cultural realiza visita nos espaços dos eventos

Na manhã desta quarta-feira (16), a equipe da Fundação Cultural José Benício Medeiros esteve visitando a Praça Barão de Gurgueia e o Parque Beira Rio, locais que sediarão os eventos culturais que serão realizados dentro da programação dos Festejos de São Raimundo Nonato.

A diretora executiva da Fundação, Patrícia Costa, Marcelo Cruz e Cléverson Rodrigues estiveram acompanhados pelo fiscal de Tributos Armando. Durante a visita, Patrícia Costa falou sobre a organização dos eventos. “Estamos cuidando de tudo, nos mínimos detalhes para que seja um festejo organizado e com segurança, onde a população possa se divertir com tranquilidade”, destacou.

Ainda durante a visita, as equipes conferiram de perto a montagem das barracas e checaram os locais onde serão montadas as demais estruturas para a realização das festividades que serão iniciadas no dia 21 de agosto e seguem até o dia 31.

